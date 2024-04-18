مجسمات 3D لمعالم الثغر.. افتتاح أعمال تطوير مدخل ديوان محافظة الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الترويج لمعالم المدينة التاريخية والأثرية والشخصيات السكندرية المؤثرة عبر العصور.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير نفذت بأيادي العاملين بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنها تصور تاريخ الإسكندرية الحافل عبر كل العصور، من خلال التعريف البصري لأبرز معالم المدينة ما يمثل عامل جذب لحث الوفود الأجانب والزائرين للمحافظة على زيارة هذه المعالم.

ولفت إلى أن أعمال التطوير شملت معرض بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يضم مجسمات مقاربة للواقعية لأبرز معالم الإسكندرية، ومزودة بخاصية "QR Code" التي تتيح التعرف على جميع معلومات الأثر التاريخي ومترجمة إلى 7 لغات مختلفة.

وأشار إلى عرض صور لأبرز الشخصيات والأعلام السكندرية ممن كان لهم تأثير وتواجد مميز عبر التاريخ من بينهم الإسكندر الأكبر، وعباس حلمي الثاني، هيباتيا، والبابا كيرلس السادس، وبيرم التونسي، توفيق الحكيم، وسيد درويش، وعبد اللطيف أبو هيف، عزمي محيلبة ، قاسم أمين، قسطنطين كفافيس، كرم جابر واخرون.

وأضاف المحافظ أن المجسمات ثلاثية الأبعاد تضم رأس الإسكندر الأكبر، ومكتبة الإسكندرية، وفنار الإسكندرية، والمسرح الروماني، وعمود السواري، وقلعة قايتباي، ومتحف المجوهرات الملكية، وقصر الحرملك (المنتزة)، ونصب الجندي المجهول،وكوبري ستانلي.