وزارة الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 نيسان على إسرائيل.
كما أظهرت إفادة رسمية أن بريطانيا أدرجت اليوم الخميس 13 جهة جديدة على نظامها الخاص بالعقوبات على إيران.
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