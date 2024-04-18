عائلة كينيدي تستعد لدعم حملة بايدن الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه عائلة كينيدي لدعم حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية علنا، وسط مخاوف الديمقراطيين من انتزاع المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور بعض الأصوات من بايدن والمساهمة في فوز دونالد ترامب.

أفاد بذلك موقع The Hill، نقلا عن مقتطفات من خطاب ستلقيه كيري ابنة روبرت كينيدي جونيور.

وجاء في مقالة الموقع: "في فعالية ستقام في فيلادلفيا يوم الخميس، من المقرر أن تدعم عائلة كينيدي الرئيس بايدن في حملة إعادة انتخابه، وهي ضربة كبيرة لمحاولة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور للوصول إلى البيت الأبيض. .. ويعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن يؤدي ترشحه إلى سحب الأصوات من بايدن في نوفمبر المقبل والمساهمة في انتخاب ترامب".

ويشار إلى أن عائلة كينيدي، كانت قد أعربت في وقت سابق عن استنكارها للحملة الانتخابية لروبرت كينيدي جونيور ونأت بنفسها عن هذه الحملة.

وبحسب ما ورد في المقالة، سيشارك بايدن وعائلة كينيدي أيضا في حدث تنظيمي تطوعي لدعم الرئيس الأمريكي الحالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024. وفيها يتنافس بشكل رئيسي رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

ويواصل المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور حملته الانتخابية. لكن من المتوقع ألا يتمكن ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي من الدخول في منافسة جدية مع بايدن أو ترامب.

اتهام جديد من رئيس أمريكا لـ"الصين"

اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الصلب الصينية بـ"الغش" لإبقاء أسعاره مخفضة، وذلك في يوم أكد عزمه على زيادة الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين، وفق روسيا اليوم.

وقال بايدن في تصريحات، أمام اتحاد عمال الصلب في مدينة بيتسبرغ "لا تحتاج شركات الصلب الصينية إلى القلق بشأن تحقيق أرباح لأن الحكومة الصينية تقدم دعما هائلا لها. هي لا تنافس، هي تغشّ".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنه لا يرغب في خوض "حرب تجارية" مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين، في إشارة جديدة موجهة إلى مجموعة من الناخبين يحتاج إلى تأييدها وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية جديدة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في نوفمبر الكقبل، دعا بايدن ممثلة التجارة الأمريكية إلى "درس زيادة الرسوم الجمركية" المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينية والبالغة حاليا متوسط 7.5 % "ثلاث مرات".

وقال بايدن "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات لصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.