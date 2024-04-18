خطة بريطانيا المثيرة للجدل لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا

ياسر رشاد - القاهرة - واجهت خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا عقبة حيث أدخل مجلس اللوردات تعديلات على مشروع قانون سلامة رواندا، هذا يعيد التشريع إلى مجلس العموم لمزيد من المراجعة ، مما يؤخر إقراره.

طالبي اللجوء إلى رواندا

وكانت الحكومة تأمل ألا يعرقل مجلس اللوردات مشروع القانون، لكن المقاومة تسلط الضوء على المعارضة في مجلس الشيوخ حيث يفتقر المحافظون إلى الأغلبية.

وعلى الرغم من هذه النكسة، لا يزال من المتوقع أن يصبح مشروع القانون قانونا، على الأرجح الأسبوع المقبل.

ويهدف التشريع إلى تسهيل رحلات الترحيل إلى رواندا، كجزء من استراتيجية رئيس الوزراء ريشي سوناك "لوقف القوارب" التي تحمل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

وشدد وزير الداخلية مايكل توملينسون على الحاجة إلى قانون لمكافحة تهريب البشر.

ومع ذلك، تواجه الخطة تحديات قانونية، ولم يتم إرسال أي مهاجر إلى رواندا بموجب الاتفاق الحالي الموقع قبل عامين. ويقول النقاد إنه من غير الأخلاقي ترحيل المهاجرين إلى بلد لا يرغبون في العيش فيه.

تم تصميم مشروع قانون سلامة رواندا للتغلب على الحظر المفروض على إرسال المهاجرين إلى رواندا الذي فرضته المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، والتي قضت في نوفمبر بأن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ليست وجهة آمنة لطالبي اللجوء لأن هناك خطرا من إعادتهم إلى البلدان التي مزقتها الصراعات التي فروا منها.

وردا على ذلك، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين.

وتقول حكومة سوناك إن المعاهدة تسمح لها بتمرير القانون الجديد الذي يعلن أن البلاد آمنة مما يجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر عمليات الترحيل.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية للاجئين وكبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا والعديد من الخبراء القانونيين التشريع.

وفي فبراير/شباط، قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية إن خطة رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

ووافق مجلس العموم على مشروع قانون سلامة رواندا في يناير/كانون الثاني، حيث يتمتع المحافظون بزعامة سوناك بالأغلبية، لكنه واجه معارضة قوية في الغرفة العليا للبرلمان، مجلس اللوردات.

أدخل أعضاء مجلس اللوردات مرارا وتكرارا تعديلات لتخفيف التشريع ، بما في ذلك إعفاء الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية من الترحيل.

رفضهم مجلس العموم جميعا ، لكن اللوردات أعادوا التغييرات مرارا وتكرارا.

وقد رفضت الحكومة قبول أي تعديلات، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الأربعاء "نحن لا نفكر في تقديم تنازلات".

وتعارض أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا التشريع. وحثت النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي أليسون ثيوليس حزب العمال على إلغاء القانون إذا فاز في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام ، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفعل ذلك.

وقالت: "إن مشروع قانون رواندا هو هراء لا يمكن صقله". إنه أمر مثير للاشمئزاز ومرفوض بكل معنى الكلمة".