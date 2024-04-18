الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اختبار الغواصة "كرونوس" التي بنتها شركة "هايلاند سيستمز" الإماراتية، وتم تصميم الغواصة بشكل هيدروديناميكي ممتاز، ما يوفر قدرة أكبر على المناورة تحت الماء بفضل أجنحتها غير العادية.

ووفقا لموقع "نيفي ريكوغنييتشين"، تم تجهيز "كرونوس" في محطة طاقة هجينة تجمع بين مولد ديزل ومحرك كهربائي قوي، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة على السطح وما يصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة تحت الماء.

يمكن للغواصة أن تعمل على أعماق تصل إلى 100 متر وتتحمل أقصى عمق يصل إلى 250 مترًا. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أشخاص بالإضافة إلى المشغل.

يوفر تصميم الغواصة إمكانية التحكم عن بعد، حيث يمكن للغواصة نقل حمولة كبيرة، مما يزيد من تنوعها. وتم استخدام تقنية التخفي، أثناء بناء الغواصة، حيث يتكون الهيكل من مادة مركبة خاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها باستخدام السونار. وهذا مفيد للعمليات العسكرية السرية. يمكن أيضًا تجهيز "كرونوس" بطوربيدات.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة لها مزايا وعيوب. أما الأولى فإن تصميم الغواصة ذات الأجنحة يزيد من قدرتها على المناورة تحت الماء. الميزة هي أن الجسم مصنوع من مواد مركبة. لكن تقنية "كرونوس" المتقدمة وميزات التصميم الفريدة تشكل أيضًا تحديات. يمكن أن يؤدي تعقيد الأنظمة إلى زيادة متطلبات الصيانة والحاجة إلى مشغلين مدربين تدريبا خاصا.

الإضافة إلى ذلك، يقتصر تشغيل الغواصة على 36 ساعة تحت الماء. وهذا قد لا يكون كافيا لبعض المهام. وهناك عيب آخر وهو التكلفة العالية.