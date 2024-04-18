فولكر يدعو إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لشرق الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء زيارته لمخيم للنازحين في جوما.

الجيش الكونغولي

أجبر آلاف الكونغوليين على الفرار من ديارهم بسبب الصراع بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 مارس، مما أدى إلى ما وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه أحد أسوأ أزمات النزوح في العالم.

وأعربت فايدة بوما، التي نزحت من ماسيس مع أطفالها الأربعة، عن أسفها للظروف المعيشية البائسة في المخيم والعنف المستمر الذي يعاني منه السكان، أطلقوا الرصاص الذي عبر هنا.

انظر إلى الظروف التي نعيش فيها ، عندما تمطر هنا نعاني ، انظر إلى المكان الذي ننام فيه ، عندما تمطر نطوي مراتبنا، سنموت هنا، بل إن الناس يتعرضون للاغتصاب، لذلك هناك العديد من حالات الانتهاكات التي تحدث هنا بسبب الجيش".

وناشدت امرأة أخرى نازحة داخليا، هي أميناثا كاسولي من كيتشانغا، "الله يساعدنا حتى تنتهي الحرب ويعود الناس إلى مناطقهم، لأننا نعيش في ظروف سيئة، ليس لدينا شيء هنا. أرجوكم دعوا هذه الحرب تنتهي حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا".

وتأتي زيارة ترك في الوقت الذي يستمر فيه الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في التدهور في أعقاب الاشتباكات المستمرة بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 مارس بالقرب من غوما.

تحدث ترك إلى النازحين في المخيم خلال زيارته، وقال لوسائل الإعلام: "علينا أن نأخذ هذا الوضع على محمل الجد.

لدينا الكثير من الصراعات في العالم، وأحيانا يكون لدي انطباع بأننا ننسى الوضع هنا، وقد جئت إلى هنا لألفت انتباه المجتمع الدولي إلى المأساة التي تحدث هنا".

وذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء أنه منذ بداية عام 2024، نزح أكثر من 738,000 شخص حديثا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 7.2 مليون نازح.

وحددت أن «النساء يمثلن 51٪ من السكان النازحين».

منذ نهاية عام 2021، تشهد مقاطعة شمال كيفو نزاعا بين حركة 23 مارس، التي تتهمها كينشاسا والأمم المتحدة بأنها مدعومة من رواندا، والجيش الكونغولي المرتبط بالجماعات المسلحة وشركتين عسكريتين أجنبيتين.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا و"مساعديها" في حركة 23 مارس بالرغبة في السيطرة على معادن شرق الكونغو.

وتدعي حركة 23 مارس أنها تدافع عن شريحة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وهو ما ترفضه كينشاسا، مستبعدة المناقشات مع "الإرهابيين".

التقى الرئيس الرواندي بول كاغامي، نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، مؤكدًا مجددا دعمهما لإيجاد "وضع سياسي" للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رئيس رواندا وجنوب أفريقيا

وكان رامافوسا يزور الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للمشاركة في الاحتفالات ال30 الإبادة الجماعية في رواندا.

وقال الرئيس رامافوسا، للصحفيين إنه غادر "بقوة ونية متجددة" لحل القضايا التي تعاني منها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعصف بها أعمال العنف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قوات جنوب أفريقيا تقود جنوب أفريقيا قوة مجتمع التنمية (سادك) التي تساعد الجيش الكونغولي في محاربة متمردي حركة 23 مارس في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسبب نشر القوات الجنوب أفريقية في توتر مع رواندا التي تتهم الجيش الكونغولي بالتعاون مع المتمردين الذين يهددون بلادهم، وهذا ما نفته جمهورية الكونغو الديمقراطية.

خبراء الأمم المتحدة وغيرهم يتهمون رواندا بدعم M23 ، وهو ما نفته.

أوضح الرئيس كاغامي"أعتقد أننا أجرينا مناقشة جيدة جدا، جيدة جدا فهم الموقف ، وربما أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا حل ذلك لقد كنت راضيا".

أكد رئيس رواندا، بول كاغامي، استعداده للدخول في محادثات مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل معالجة الأزمة المستمرة في شرق الكونغو.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب جهود الوساطة التي تقودها الحكومة الأنغولية، حيث يعمل الرئيس جواو لورنسو كوسيط للاتحاد الأفريقي في أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.