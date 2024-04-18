حامل ولديها 3 أطفال.. إنقاذ تلميذة نيجيرية اختطفها متطرفون قبل 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش النيجيري، إن فتاة اختطفت من مدرستها مع مئات آخرين، خلال غارة شنها متطرفون قبل عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا تم إنقاذها مع أطفالها الثلاثة.

خطف الفتيات في نيجيريا

وأنقذت القوات النيجيرية ليديا سيمون، الحامل في شهرها الخامس، في منطقة مجلس غووزا في ولاية بورنو، حيث يتركز التمرد المستمر منذ 15 عاما من قبل المتطرفين الإسلاميين، وفقا لبيان صادر عن الجيش.

ورافق البيان صورة لسيمون وأطفالها، الذين يبدو أن أعمارهم تتراوح بين 2 و 4 سنوات. ولم يتم لم شملها بعد مع أسرتها.

كانت سيمون من بين 276 فتاة اختطفن من مدرستهن في قرية شيبوك النيجيرية في أبريل 2014 في ذروة عنف المتطرفين في المنطقة. حوالي 82 منهم لا يزالون في الأسر.

وصدم اختطاف شيبوك، وهو الأول من سلسلة من عمليات الخطف الجماعي في المدارس في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، العالم وأطلق حملة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل علامة #BringBackOurGirls.

ولم يذكر الجيش النيجيري كيف تم إطلاق سراحها بخلاف أنه تم إنقاذها في نقطة ساخنة تعرف باسم نغوشي ، على بعد 130 كيلومترا (74 ميلا) شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال بعض الآباء والمحللين الأمنيين في تشيبوك إنه لا توجد أدلة تذكر تثبت وجود عملية عسكرية خاصة لتحرير النساء. أولئك الذين عادوا في السنوات الأخيرة تم العثور عليهم في الغالب مهجورين في الغابات.

بعض النساء اللواتي أطلق سراحهن مؤخرا إما تعرضن للاغتصاب من قبل المتمردين أو أجبرن على الزواج، وفقا لتشيوما أغويغبو، وهو ناشط كان جزءا من حملة #BringBackOurGirls.

لقد سمعنا قصصهم عن مقدار الصدمة والعنف الذي واجهوه، الشخص الذي اختطف قبل 10 سنوات لن يعود كنفس الشخص.

انضم القرويون في شيبوك إلى عائلة سيمون وهم ينتظرون متى سيسمح لهم برؤيتها. "لم تخبرنا الحكومة بأي شيء (و) نحن ننتظر مكالمة رسمية"، قال ياكوبو نكيكي، رئيس جمعية آباء الفتيات في تشيبوك.

لا يمر يوم دون أن يتذكر لاوان زانا ابنته عائشة في الصلاة، كانت من بين 276 تلميذة اختطفن قبل 10 سنوات عندما، اقتحم متطرفون إسلاميون مدرستهن في قرية شيبوك شمال شرق نيجيريا.

لاوان زانا

وقالت زانا البالغة من العمر55 عاما، التي تعد ابنتها من بين نحو 100 فتاة ما زلن مفقودات بعد عمليات الخطف عام 2014 التي أذهلت العالم وأثارت حملة BringBackOurGirls العالمية ،على وسائل التواصل الاجتماعي، "يجعلني غاضبة جدا للحديث عن ذلك".

وكان خطف شيبوك، أول عملية اختطاف كبرى لمدرسة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ومنذ ذلك الحين، اختطف ما لا يقل عن 1,400 طالب، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى التي مزقتها الصراعات.

ولم يطلق سراح معظم الضحايا إلا بعد دفع فدية أو من خلال صفقات تدعمها الحكومة، لكن نادرا ما يتم القبض على المشتبه بهم.