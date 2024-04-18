الولايات المتحدة تحظر مسؤولين سابقين في مالاوي بسبب مزاعم فساد

ياسر رشاد - القاهرة - منع أربعة مسؤولين كبار سابقين في مالاوي، من دخول الولايات المتحدة بسبب مزاعم فساد، ومن بين هؤلاء قائد الشرطة السابق جورج كاينجا، والمحامي العام السابق ووزير العدل رينيك ماتيمبا، والمدير السابق للمشتريات العامة والتصرف في الأصول جون سوزي باندا، ومحامي جهاز الشرطة السابق موابي كالوبا.

منع أربعة مسؤولين كبار سابقين في مالاوي

وصنفت وزارة الخارجية الأربعة "على أنهم غير مؤهلين بشكل عام لدخول الولايات المتحدة، بسبب تورطهم في فساد كبير".

ماتيمبا هو أيضا الرئيس السابق لمكتب مكافحة الفساد في ملاوي، ويشمل الحظر أيضا أزواج المسؤولين السابقين.

وقال البيان الذي صدر أمس الأربعاء إن المسؤولين المحظورين "أساءوا استخدام مناصبهم العامة بقبول رشاوى". وغيرها من المواد ذات القيمة من رجل أعمال خاص في مقابل منح عقد مشتريات حكومية لدائرة شرطة ملاوي".

المسؤولون السابقون كما يواجهون اتهامات في مالاوي بعد أن وردت أسماؤهم في قائمة تضم أكثر من 80 من الملاويين البارزين تتهمهم هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بالفساد التعامل مع رجل أعمال بريطاني ، زونيث ستار.

الأربعة وينفي عبد الستار ارتكاب أي مخالفات.

امرأة تبلغ من العمر 32 عاما تنهار في البكاء وهي تستعيد الإساءة التي تعرضت لها عندما وجدت نفسها تعمل كخادمة في عمان على أمل حياة أفضل.

وتعتقد جورجينا، التي اختارت مثل جميع النساء المتجر بهن، استخدام اسمها الأول فقط، أنه تم تجنيدها للعمل كسائقة في دبي.

كانت تمتلك شركة صغيرة في ليلونغوي، عاصمة ملاوي، وكانت تدير الأمر عندما اتصل بها وكيل يقول لها إن بإمكانها كسب المزيد من المال في الشرق الأوسط.

لم تدرك حتى هبطت الطائرة في مسقط ، عاصمة عمان ، أنها خدعت وحاصرت بعد ذلك من قبل عائلة أجبرتها على العمل لساعات مرهقة ، سبعة أيام في الأسبوع.

تقول: "وصلت إلى نقطة لم أستطع تحملها" ، موضحة بالتفصيل كيف حصلت على أقل من ساعتين من النوم.

لم تكن هناك لفترة طويلة عندما بدأ رئيسها يجبرها على ممارسة الجنس معه ، وهددها بإطلاق النار عليها إذا قالت أي شيء، لم يكن هو فقط، كان يجلب أصدقاءه ويدفعون له بعد ذلك".

وهي تكافح من أجل التحدث وهي تروي كيف أجبرت على ممارسة الجنس الشرجي: "لقد أصبت بجروح بالغة، أصبحت في حالة ذهول شديد".

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي مليوني عاملة منزلية في دول الخليج العربية، في دراسة استقصائية شملت 400 امرأة في عمان أجرتها جمعية "دو بولد" الخيرية للمهاجرين، ونشرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2023، تبين أن جميعهن تقريبا ضحايا للاتجار بالبشر.

وقال ما يقرب من الثلث إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي، في حين أبلغ نصفهن عن تعرضهن للإيذاء الجسدي والتمييز.

بعد عدة أسابيع ، أصبحت جورجينا يائسة وفي منشور على Facebook توسلت إلى شخص ما لمساعدتها.

على بعد آلاف الأميال في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، رأت الناشطة الملاوية على وسائل التواصل الاجتماعي بيليلاني مومبي نيوني البالغة من العمر 38 عاما رسالتها وبدأت في التحقيق.

اتصلت بها وتمت إزالة منشور Facebook من أجل سلامة جورجينا ومررت رقم WhatsApp الخاص بها ، والذي بدأ ينتشر في عمان، وسرعان ما أدركت أنها مشكلة أوسع، كانت جورجينا الضحية الأولى، ثم كانت فتاة واحدة وفتاتان وثلاث فتيات".

هذا عندما قلت: “سأقوم بتشكيل مجموعة ”WhatsApp” لأن هذا يبدو وكأنه اتجار بالبشر.

انضمت أكثر من 50 امرأة ملاوية يعملن كعاملات منازل في عمان إلى المجموعة.

سرعان ما امتلأت مجموعة WhatsApp بالملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو ، بعضها مروع للغاية بحيث لا يمكن مشاهدته ، وتفاصيل الظروف المروعة التي كانت النساء يعانين منها.