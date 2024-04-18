جنوب أفريقيا لديها أطول خط طاقة بدون توقف لمدة عامين

ياسر رشاد - القاهرة - مرت جنوب أفريقيا حتى الآن لمدة 21 يوما متتاليا، دون انقطاع التيار الكهربائي، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها مثل هذا الخط منذ ما يقرب من عامين.

جنوب أفريقيا

قالت شركة الطاقة المملوكة للدولة Eskom في بيان أمس الأربعاء:"آخر مرة حققت فيها Eskom معلما مشابها كانت في يونيو 2022 ، مع 20 يوما متتاليا دون التخلص من الأحمال" .

وأضاف البيان أن إسكوم ستواصل تعليق انقطاع التيار الكهربائي، المعروف محليا باسم التحوط من الأحمال، "حتى إشعار آخر".

وعزا استقرار إمدادات الطاقة إلى انخفاض الطلب على الكهرباء ، واحتياطيات الطاقة الكافية في حالات الطوارئ ، وتحسين قدرتها على توليد الكهرباء.

لكن بعض مواطني جنوب أفريقيا عبروا عن شكوكهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتكهنوا بأن خفض انقطاع التيار الكهربائي قد يكون مخططا من الحكومة الحاكمة لاسترضاء الناخبين قبل الانتخابات العامة الحاسمة الشهر المقبل.

وصلت جنوب إفريقيا إلى ذروة أزمة الطاقة في العام الماضي ، حيث ظلت العديد من المنازل والشركات بدون كهرباء لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم.

قال البنك الدولي في تقرير، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين في أفريقيا جنوب الصحراء لكن ليس بما يكفي لإحداث تأثير كبير في الفقر في القارة.

البنك الدولي

من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2024 حيث يعزز انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص ، ارتفاعا من 2.4٪ في عام 2023 ، حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير نبض أفريقيا نصف السنوي.

تضررت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة من صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل الاقتراض باهظ التكلفة. كما أثر الجفاف والصراع على مساحات شاسعة من المنطقة.

وقال التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء لكن التعافي لا يزال هشا، ولا تزال وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر".

ويرتبط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ بالحد من الفقر بنسبة 1٪ فقط في المنطقة، مقارنة ب 2.5٪ في بقية العالم".

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، ولكن إلى 1.2٪ فقط، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أنغولا إلى 2.8٪ من 0.8٪ العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي وسط انخفاض إنتاج النفط.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا بنسبة 5.3٪ هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، نيجيريا، بنسبة 3.3٪ هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020 ، تليها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء من 61٪ في عام 2023 إلى 57٪ هذا العام ، لكن أكثر من نصف البلدان لا تزال في حالة أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون.

وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الوباء، على الرغم من أن التكاليف بدأت في الانخفاض.

وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في أفريقيا بالبنك الدولي، في مؤتمر صحفي: "عادة عندما تكون البلدان في هذه المواقف، يمكن لصدمة كبيرة أخرى أن ترسل الكثير من هذه البلدان إلى هذه الأنواع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد"، لكنه أضاف: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيكون هناك تخلف آخر عن السداد أم لا".