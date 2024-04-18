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رفض أهلها خطبتها.. فتاة تتخلص من حياتها بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تخلَّت فتاة في العقد الثاني من عمرها بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول قرص كيماوي سام يُستخدم في حفظ الغلال، وذلك بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة نتيجة ارتباطها عاطفيًا بشخص وتقدمه لخطبتها ورفض أهليتها.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ من العميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، بوفاة "أميرة.ا.ا.ا"، 19 عامًا، بعد تناولها لمادة سامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الواقعة للتحقيق واستجواب والدها، وتبين أن ابنته تناولت مادة سامة بقصد الانتحار بسبب الأزمة النفسية التي مرت بها بسبب رفض الأسرة شخصًا تقدم لخطبتها. ولم يتم اتهام أحد بالتسبب في وفاتها.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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