الرئيس الكيني يعلن حالة الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل قائد قوات الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي (د ب ا)

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الخميس، حالة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من غد الجمعة على إثر مقتل قائد قوات الدفاع فرنسيس أوجولا وعدد من مرافقيه في حادث تحطم مروحية عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن روتو قوله في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطنيه: "تكريما لحياة الجنرال(فرنسيس)، الذى فقد حياته بينما كان على رأس عمله يؤدي واجبه العسكري النشط، سيتم إعلان حالة الحداد الوطني اعتبارا من صباح غد الجمعة 19 أبريل ولمدة ثلاثة أيام".

ولقي عدد من ضباط الجيش الكيني حتفهم في تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الكينية اليوم أن المروحية تحطمت في منطقة "توت" في "ماراكويت إيست" وكان من بين الضباط الذين لقوا حتفهم في الحادث قائد قوات الدفاع الجنرال فرنسيس أوجولا.