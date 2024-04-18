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البنتاجون: لا نريد تصعيدا في الشرق الأوسط لكننا سندافع عن إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن موقفنا لم يتغير بشأن ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين في حال بدء إسرائيل عملية عسكرية في رفح.

وأضافت وزارة الدفاع، أننا نتفهم حاجة إسرائيل لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية حماس والقضاء عليها باعتبارها تشكل تهديدا لإسرائيل، موضحا أن واشنطن أبلغت إسرائيل مخاوفها وضرورة أخذ الأوضاع الإنسانية في رفح بعين الاعتبار.

وتابعت وزارة الدفاع: "لا نريد أن نشهد تصعيدا في الشرق الأوسط لكننا لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن قواتنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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