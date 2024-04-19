شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا.. اعتقال رجل يشتبه في ضلوعه بمحاولة لاغتيال زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت بولندا القبض على مواطن على خلفية الاشتباه بأنه قدم المساعد في مخطط روسي لاغتيال الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي، حسبما قال الادعاء في وارسو يوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المواطن البولندي باول كيه متهم بإعلان استعداده لمساعدة الاستخبارات العسكرية الروسية في جمع معلومات عن إجراءات تأمين مطار جيشوف ياشونكا، موقع التوقف الرئيسي للمسؤولين في السفر من وإلى أوكرانيا، وفقًا للبيان. السجن 8 سنوات ويواجه المشتبه به السجن 8 سنوات حال الإدانة بموجب قوانين التجسس.

وأضاف البيان أنه جرى إجراء التحقيق في ظل تنسيق وثيق بين السلطات البولندية والأوكرانية، وتم الوصول للدليل الرئيسي في القضية من الجانب الأوكراني.