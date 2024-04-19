مسؤول أمريكي: واشنطن سترفض منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة ستصوت اليوم الخميس، ضد طلب فلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وفي سياق متصل بالشأن ذاته، قال روبرت وود، ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن دعا إسرائيل لتنفيذ عدد من الخطوات الملموسة لحماية المدنيين في غزة وتأمين عمل الموظفين الإغاثيين، وعلى إسرائيل التعاون مع الجهود الأممية لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحجم المطلوب، كما يجب العمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع: "على إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية واللازمة لتمكين العاملين في مجال الإغاثة بقطاع غزة من أداء مهامهم، وسنواصل فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة، وملتزمون أيضًا بالعمل على حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".