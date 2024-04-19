محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير حديقة مسجد سيدي بشر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول، وذلك في إطار مسابقة الإسكندرية تتألق بميادينها.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية.

يشار إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة حديقة مسجد سيدي بشر عن طريق إعادة إنشاء الحديقة بالكامل وتصميمها بالشكل الحضاري الملائم للتطوير البيئي وذلك على مساحة 700متر مربع.

يشار إلى أن أعمال التطوير تشمل الإضاءة من خلال استخدام الطاقة الشمسية ،وإعادة إنشاء شبكة للري للحفاظ على استهلاك المياه مع تعديل شبكة الصرف الصحي وزراعة الحديقة بالنباتات التي تلائم البيئة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد جمعة ،سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول.