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مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط لقوا مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو: “اليوم عند الساعة 14:20، عانت أمتنا من حادث طيران مأساوي.. ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا”.

وأوضح أن “الحادث تسبب أيضا بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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