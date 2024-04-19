مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط لقوا مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو: “اليوم عند الساعة 14:20، عانت أمتنا من حادث طيران مأساوي.. ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا”.

وأوضح أن “الحادث تسبب أيضا بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية”.