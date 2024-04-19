السعودية.. طفلة تسقط من السيارة أثناء سيرها

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الطريق الدائري الشمالي بالرياض واقعة مأساوية بعدما سقطت طفلة من سيارة والدها أثناءها سيره على الطريق وبدون ان يشعر حتى شعر بأن ابنته لا يسمع لها صوتنا وعندما نظر إلى الكرسي الخلفي لم يجدها وهنا كانت المأساه.

تفاصيل يرويها منقذ الطفلة

قال الشاب"طلال فهيد العنزي" خلال عبوره ، أن تسقط طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً من سيارة والدها أثناء سيره ليلاً.



قال: كنت أسير على الدائري الشمالي مع الثمامة فوق الكوبري، وعند الساعة ١١ ليلًا، كانت أمامي سيارة "جيب هونداي توسان" تقلها أسرة، وفجأة انفتحت الباب الخلفي للسيارة، وسقطت الطفلة من السيارة في منظر مروع، لتقع على الأرض حتى تلطخت بالدماء التي سالت من وجهها وجسدها الصغير.



وتابع العنزي سرد القصة: توقفتُ وكل السيارات التي كانت بجانبي توقفت عند رؤيتنا للطفلة، حينها وجدتُ الطفلة غارقه في دمائها، وقمتُ مسرعاً بأخذ الطفلة للمستشفى وأبلغت أصحاب السيارات أن يوقفوا أهل الطفلة لأنهم لم ينتبهوا أصلا لسقوطها.

وأضاف: أخذت الطفلة إلى مستشفى أبا الخيل بحي الرمال، وهناك أدخلوها الطوارئ، واستُقبلت الطفلة وضُمدت جراحها، وكانت الطفلة تبكي، ولله الحمد تم علاج الطفلة ووصول أسرتها خلال 10 دقائق، وكان والدها ووالدتها في حالة قلق وبكاء، وقدم والدها لي الشكر على موقفي.



وختم حديثه: ما قمتُ به هو واجب وطني، وأي مواطن يجب عليه أن يساهم في مثل هذه المواقف، فأنا أشعر بالسعادة لإنقاذي حياة الطفلة.

وفى سياق آخر تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء ضباء، عبارة عن "فلفل وجوافة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على (1,006,518) حبة كبتاغون مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.