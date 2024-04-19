حماس نددت بالفيتو الأميركي ضدّ مشروع قرار منح فلسطين عضويّة كاملة بالأمم المتح

ندّدت حركة حماس باستخدام الولايات المتحدة حقّها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الخميس لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح فلسطين العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة. واكدت الحركة في بيان مقتضب أن "حماس تدين الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار منح فلسطين عضويّة كاملة بالأمم المتحدة، وتؤكّد للعالم أنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينيّة المستقلّة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس".

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