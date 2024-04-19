شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم قائد الجيش.. 10 قتلى في تحطم مروحية عسكرية كينية والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أن قائد الجيش الجنرال فرنسيس أوجولا، كان من بين 10 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية، كانوا يستقلونها بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الخميس.وقال روتو، إن الطائرة التي كانت في زيارة لقوات تم نشرها في شمال غرب كينيا لمكافحة أزمة سرقة الماشية المنتشرة هناك، سقطت بعد دقائق فقط من مغادرتها مدرسة في مقاطعة وست بوكوت.وأشار إلى نقل جنديين إلى المستشفى بعد نجاتهما من الحادث، وإرسال فريق تحقيق متخصص في الحوادث الجوية لمعرفة السبب.وقال روتو في مؤتمر صحفي: "فقدت بلادنا أحد أكثر جنرالاتها بسالة، وفاة الجنرال أوجولا خسارة مؤلمة بالنسبة لي".كان أوجولا في السابق قائدا للقوات الجوية الكينية، قبل ترقيته إلى منصب نائب قائد الجيش العام الماضي.وعند ترقية أوجولا إلى أعلى منصب عسكري قبل عام، اتهمه روتو بأنه جزء من مؤامرة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2022، لكنه قال إنه أفضل شخص مؤهل لهذا المنصب.