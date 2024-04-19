"تسنيم": إلغاء القيود على المطارات والسماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة

اعلنت وكالة تسنيم عن الطيران المدني الإيراني، "إلغاء القيود على المطارات والسماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة".

وكانت قد افادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة، بـ"عدم وقوع أضرار كبيرة في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط) فجر الجمعة".

واشارت الوكالة الى ان "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد، تُشير التقارير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".

وأضافت أنه "في محافظة أصفهان بوسط البلاد، حيث سمع دوي الانفجارات، فإن المنشآت المهمة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك".

وبحسب وكالة "تسنيم"، نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقارير حول أنّ هذه الهيئة التي يرأسها رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة إبراهيم رئيسي قد عقدت اجتماعا طارئا الجمعة عقب سماع دويّ الانفجارات.