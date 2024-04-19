شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيران: لم نتعرض لأي هجوم صاروخي.. أسقطنا مُسيّرات ولا أضرار كبيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

علنت إيران، الجمعة، أنّها أسقطت مسيرات عدة وأنّه “ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد. وقال تلفزيون العالم إنه “لم يحصل أي هجوم صاروخي خارجي على إيران”.

وكانت إسرائيل قد توعّدت بالردّ بعد شنّ إيران الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمُسيّرات على الدولة العبريّة التي اعتُرضت غالبيّتها وفقا لـ “العربية”.

وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة، حسين داليريان، عبر منصّة “إكس” إنّ مُسيّرات عدّة “أسقطت بنجاح من جانب الدفاع الجوي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا”.

ووسط تضارب الأنباء والتصريحات، قال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز” إن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وفيما أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ”نيويورك تايمز” New York Times تعرض قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة أصفهان لهجوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة “إرنا” بعدم وقوع “أضرار كبيرة” في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط) فجر الجمعة.

وقالت الوكالة: “التقارير تُشير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي”.

من جهتها، أفادت وكالة “فارس” للأنباء بأنّ دويّ “ثلاثة انفجارات” سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت اليوم إن البلاد تعرضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرجلات الجوية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.

ولم يصدر أي تأكيد عن مسؤولين إسرائيليين، لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمّه القول إن إسرائيل ضربت موقعا داخل إيران.

وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.

ونسبت شبكة “سي إن إن” CNN لمسؤول أميركي أيضا تأكيد شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لكنه أشار إلى أنها لم تستهدف موقعا نوويا.

وأكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها “آمنة بالكامل”.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” NBC News عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.

وأعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.

ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

لكن قناة العالم أفادت بأنه لم تقع أي انفجارات على الأرض في أصفهان، وذكرت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.

ونسبت وكالة مهر الإيرانية لمدير العلاقات العامة للملاحة الجوية الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

في السياق نفسه، قالت قناة العالم إن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

وأفادت القناة بأن الدفاعات الجوية في مدينة تبريز قد تم تفعيلها.