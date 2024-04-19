المحامي نصرالله: البلد ينهار يوما بعد يوم والجمهور فرح و"يهيص" للزعماء وللطوائف

رأى المحامي انطوان نصرالله، أن "المنطقة بقلب البركان"، مشيرا الى ان "المسؤولين في لبنان، احدهم يظن نفسه رئيس جمهورية وهو رئيس حكومة فاشل، واخر يطل علينا ليخبرنا ان وقت الخطر قوات، واخرغارق بانتصار وهمي ويحمل الة حاسبة لتبرير انتصاره، واخر لا يقبل بتمرير اي قانون إصلاحي او يسمح بانتخاب رئيس، بينما يفتح المجلس النيابي من اجل قوانين غب الطلب".

واضاف، "كل هذا والبلد ينهار يوما بعد يوم والجمهور فرح، يسهر و"يهيص" للزعماء وللطوائف".