رأى المحامي انطوان نصرالله، أن "المنطقة بقلب البركان"، مشيرا الى ان "المسؤولين في لبنان، احدهم يظن نفسه رئيس جمهورية وهو رئيس حكومة فاشل، واخر يطل علينا ليخبرنا ان وقت الخطر قوات، واخرغارق بانتصار وهمي ويحمل الة حاسبة لتبرير انتصاره، واخر لا يقبل بتمرير اي قانون إصلاحي او يسمح بانتخاب رئيس، بينما يفتح المجلس النيابي من اجل قوانين غب الطلب".
واضاف، "كل هذا والبلد ينهار يوما بعد يوم والجمهور فرح، يسهر و"يهيص" للزعماء وللطوائف".
كانت هذه تفاصيل خبر المحامي نصرالله: البلد ينهار يوما بعد يوم والجمهور فرح و"يهيص" للزعماء وللطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.