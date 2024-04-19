وزير الخارجية الأميركي: لم نشارك في أي عمل هجومي على إيران

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انه "لم نشارك في أي عمل هجومي على إيران"، مشيرا الى ان "مجموعة السبع مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة".

وكشف بلينكن انه "نركز في مجموعة السبع منذ 7 تشرين الأول على جهود خفض التصعيد في المنطقة".