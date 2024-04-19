"لوفتهانزا" علقت رحلاتها إلى العراق وإسرائيل حتى صباح السبت

أعلنت شركة الطّيران الألمانيّة "​لوفتهانزا​"، تعليق رحلاتها الجوّيّة إلى ​إسرائيل​ و​العراق​ حتّى صباح السّبت، "بسبب الوضع الحالي"، مؤكّدًا أنّ "سلامة الركاب والأطقم هي دائمًا الأولويّة القصوى، ولا تعتمد مجموعة "لوفتهانزا" على التقييمات الحكوميّة فحسب، بل تجري تقييم وضع السّلامة الحالي بنفسها ثمّ تتّخذ قراراتها الخاصّة".

كما أعلنت الخطوط الجوّيّة النّمساويّة التّابعة لها أيضًا، وقف رحلاتها الجمعة إلى أربيل في العراق وتل أبيب في إسرائيل "كإجراء احترازي". وينطبق ذلك على العاصمة الأردنيّة عمان أيضًا، مشيرةً إلى أنّه "سيُعاد تقييم الوضع الأمني بعمق".

وكانت الشّركتان قد علّقتا رحلاتهما إلى طهران حتّى 30 نيسان الحالي.