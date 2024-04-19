شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. الشرطة تطوق قنصلية إيران بسبب تهديدات بتفجيرها والان نبدء بالتفاصيل

تعامل الشرطة

الدمام - شريف احمد - طوقت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة القنصلية الإيرانية في باريس، بعد أنباء عن أن رجلا هدد بتفجير نفسه هناك.وقال مصدر بالشرطة إن الرجل شوهد الساعة 11 صباحًا وهو يدخل القنصلية حاملًا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة.وقالت الشرطة إنها تنتشر في مكان الحادث، وطلبت من الناس تجنب المنطقة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.وذكرت شركة آر.إيه.تي.بي للمترو، أن الخدمات توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية، ولم يتضح ما إذا كان للحادث أي صلة بالتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.