بالصور - متحف شرم الشيخ يحتفل بيوم التراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ بيوم التراث العالمي، بتنظيم ورشة عملية عن صناعة "الربابة المصرية"، والتي تعد إحدى الآلات الموسيقية التراثية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة بمشاركة مجموعة من الأطفال، للتعرف على أجزاء الربابة، وكيفية صناعتها، وطرق العزف عليه، وذلك ضمن برنامج احتفالات المتحف بيوم التراث العالمي، مؤكدًا أن نغمات الربابة أدخلت السعادة بقلوب الأطفال خلال الورشة، مما جعلهم يعبرون عن سعادتهم بحضور الورشة، خاصة أن كل طفل قام بالعزف على الربابة التي قام بصنعها.

وأكد مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي داخل المتحف مسامرة، ومن المقرر أن يجري تنظيم معرضًا فوتوغرافية للموقع التراثي "دير سانت كاترين" داخل المتحف غدًا السبت الساعة الحادية عشر صباحًا، بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية بجنوب سيناء.

وأوضح أن المعرض الفوتوغرافي يتضمن عرض مجموعة من الصور التي تسرد قصة تأسيس دير سانت كاترين، ومعالمة، وأهم الأيقونات والمخطوطات المعروضة به، إضافة إلى معلومات عن محمية سانت كاترين، وأهم الحيوانات والنباتات بالمحمية، وعلاقة القبائل البدوية بدير سانت كاترين، و التأثير المتبادل بينهم.

جدير بالذكر، أن يوم التراث العالمي هو يوم تحتفل به العديد من دول العالم، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ "ICOMOS"، للاحتفاء به كل عام في 18 أبريل، برعاية منظمة اليونسكو، ومنظمة التراث العالمي، من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.