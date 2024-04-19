الشرطة الفرنسية: توقيف مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف الرّجل الّذي اقتحم مبنى القنصليّة الإيرانيّة في باريس، وهدّد بتفجير نفسه. وكان قد فُرض طوق أمني حول منطقة القنصليّة الواقعة في جادة ايينا في الدّائرة 16 غرب باريس، بشكل كامل وانتشرت قوّة شرطة معزّزة، بعد تهديد رجل اقتحم القنصليّة بتفجير نفسه. وعلّقت رحلات خطَّي المترو التّاسع والسّادس اللّذين يؤدّيان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصليّة الإيرانيّة.

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