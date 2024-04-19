شكرا لقرائتكم خبر عن "يريد الثأر".. اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه بالقنصلية الإيرانية في باريس والان نبدء بالتفاصيل

يريد الثأر

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة القبض على رجل كان يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس.وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن الرجل شوهد حوالي الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة. وطوقت الشرطة المنطقة.وذكر المصدر أن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق وبعد تفتيشه تبين أنه لم يكن يحمل أي متفجرات.ونقلت صحيفة لو باريزيان على موقعها الإلكتروني عن عدة شهود القول إن الرجل جذب الأعلام أرضا داخل القنصلية وقال إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.ولم يتضح ما إذا كان للواقعة أي صلة بالتوترات الحالية بين إيران وإسرائيل.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن طهران قللت من شأن الواقعة، وأشارت إلى أنها لا تخطط للرد وذلك في مسعى على ما يبدو لتجنب جر المنطقة إلى حرب واسعة.