هنية وصل إلى تركيا للقاء أردوغان

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى تركيا على رأس وفد من قيادة الحركة. ولفتت حركة "حماس" في بيان، إلى أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات العدوان الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".

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