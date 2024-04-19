شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار الحرب في أوكرانيا عدة سنوات.. ماذا سيحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتقد بأن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات أخرى.

وأضاف: أنه لا يستطيع أحد الجزم بأن هذه الحرب قد لا تستمر حتى خمس سنوات، على سبيل المثال. الحرب الروسية الأوكرنية في ذات السياق دافع شولتس عن دعم ألمانيا العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك يجب استثمار الفرص الدبلوماسية. آفاق الحرب الروسية الأوكرانية وذكر أنه منذ بداية الحرب لم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي علامات على التحرك.

وأكد الرئيس الألماني، أن السلام الذي يمليه أمر غير مقبول: "ينبغي عدم السماح له بالإفلات دون عقاب".

