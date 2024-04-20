شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا لصاروخ وتطلق واحدًا مضادًا للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

صراعات كوريا الشمالية

تطوير الأسلحة

الدمام - شريف احمد - اختبرت كوريا الشمالية رأسًا حربيًا لصاروخ كروز، وأطلقت صاروخا جديدًا مضادًا للطائرات في البحر الأصفر، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.وفي تصريحات مثيرة قبل أيام، قال الزعيم كيم جونج أون، إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى.جاءت تصريحات كيم جونج أون، خلال تفقده الجامعة العسكرية الرئيسية في البلاد.كما أصدر كيم توجيهات ميدانية الأربعاء الماضي، في جامعة كيم جونج إيل للعلوم العسكرية والسياسة.في ذات السياق، تكثف كوريا الشمالية تطوير الأسلحة في السنوات القليلة الماضية، فيما تقيم علاقات عسكرية وسياسية أوثق مع روسيا.وذكر كيم قائلا: "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية مع كوريا الديمقراطية، فإنها ستوجه ضربة قاضية للعدو دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها".