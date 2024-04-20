شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر منشآت أوكرانية لتخزين المحاصيل الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ضربات جديدة، شنت روسيا هجوما صاروخيا أصاب ميناء بيفديني في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وتسببت الهجمات في تدمير منشآت لتخزين الحبوب وما كان بها من مواد غذائية. صواريخ روسية تستهدف موانئ أوكرانيا وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح أن الروس ضربوا ميناء بيفديني البحري، مضيفا: لم تستهدف الصواريخ العديدة منشآت الموانئ الأوكرانية فحسب وإنما أيضا السنغافورية.

ودمر الهجوم منشآت للتخزين ومحاصيل زراعية، كان من المقرر شحنها إلى آسيا وأفريقيا.

وأصيب شخصا جراء الهجوم، بينما ذكرت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، أن الهجوم نتج عنه نشوب حرائق. الحرب الروسية الأوكرانية كما تصاعد دخان أسود كثيف مما قالت إنه موقع الهجوم، فيما قال زيلينسكي معلقا على الهجوم: إنه جزء من استراتيجية روسية متعمدة.

وذكر أن الاستراتيجية الروسية تستهدف إلحاق الضرر بأوكرانيا، والدول المعتدة على صادراتها الغذائية.