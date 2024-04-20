قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار في قاعدة للحشد الشعبي في العراق

وقع انفجار ضخم في قاعدة كالسو العسكرية توالتي ستخدمها قوات الحشد الشعبي في بابل جنوبي بغداد. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية عراقية تأكيدها أن الانفجار في قاعدة تستخدمها قوات الحشد الشعبي جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

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