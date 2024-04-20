القوات الأوكرانية تدمر٤طائرات روسية بمنطقة أوديسا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قوات الدفاع الجنوبية في أوكرانيا، أمس الجمعة، بأن قوات المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات في منطقة أوديسا دمرت 4 طائرات استطلاع بدون طيار روسية في يوم واحد.



وجاء في بيان للقوات الأوكرانية، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" أنه "خلال يوم 19 أبريل 2024، في منطقة أوديسا، دمر جنود من لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات أربع طائرات استطلاع روسية بدون طيار من طراز أورلان-10".

وأوضح البيان أن المدافعين أسقطوا طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 أطلقتها روسيا فوق البحر الأسود في منطقة أوديسا.