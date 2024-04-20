العراق: تعرض قاعدة مشتركة للقوات الأمنية والحشد الشعبي شمالي محافظة بابل للقصف



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(د ب أ):

صرح مسؤول أمني عراقي فجر اليوم السبت بأن قاعدة عسكرية تضم ألوية للحشد الشعبي والقوات الامنية تعرضت لقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة شمالي محافظة بابل، مما أدى إلى إصابة 6 من قوات الحشد الشعبي بجروح.

وقال مهند العنزي رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بابل في تصريح بثه التليفزيون إن قاعدة "كالسو" في محافظة بابل تعرضت للقصف بنحو 4 إلى 5 صواريخ أو طائرات مسيرة وأدى القصف إلي إصابة 6 من قوات الحشد بإصابات طفيفة واشتعال النيران نتيجة احتراق الاشجار والحشائش.

وذكر أن القاعدة هي مشتركة وخالية من أي تواجد كبير سواء للقوات الأمنية أو الحشد الشعبي كما أنها خالية من أية مخازن للسلاح، وأشار إلى أن القوات الأمنية وقوات الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتم إطفاء الحرائق ويجري حاليا التحقيق بشأن القصف لتحديد ما اذا ما كان بطائرات مسيرة أو صواريخ وتحديد الجهة المسؤولة عنه.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر في قوات الحشد الشعبي في محافظة بابل أن عدوانا جويا استهدف مقر اللواء السابع النهري في قاعد كالسو العسكرية شمالي محافظة بابل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.