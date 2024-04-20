انزلاق شاحنة كبيرة تحت جسر دوحة الحص - الناعمة بسبب المازوت

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن "حادث سير مروّعا، وقع على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي، وتحديدا تحت جسر منطقة دوحة الحص - الناعمة، حيث افيد عن انزلاق شاحنة كبيرة، بفعل تسرب مادة المازوت على الطريق، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة على مسربي الأوتوستراد".

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