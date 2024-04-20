وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية لغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” – وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت – بأن وزير الدفاع الأمريكي بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، آخر التطورات في غزة وإجراءات تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.