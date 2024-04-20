الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "طقس ربيعي متقلب محلياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم غد الأحد ، ومن المنتظر أن تتأثر المنطقة يوم الثلاثاء بكتل هوائية حارة مصدرها مصر و شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الخميس".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تتكاثف الغيوم مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد".

ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة شمال البلاد في الفترة الصباحية".

وذكرت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم وضباب على المرتفعات صباحاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد. والثلاثاء مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ٥ درجات مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".