سقوط عصابة "الحشيش والشابو" بحيازتهم مخدرات بـ 2 مليون في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط كمية من مخدري الحشيش والشابو بحوزة عنصرين إجراميين، بقيمة مالية تقدر بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2.5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

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