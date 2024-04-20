نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين غربيين وإيرانيين تأكيدهم أن |سلاح إسرائيلي ألحق أضرارا بنظام للدفاع الجوي قرب نطنز بإيران الجمعة"، معتبرا ان "السلاح الإسرائيلي أصاب نظام إس-300 المضاد للطائرات في قاعدة بأصفهان". وكشفوا ان "الضربة رسالة لإيران بأن إسرائيل قادرة على تجاوز الدفاعات الإيرانية".

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين وإيرانيين: سلاح إسرائيلي ألحق أضرارا بنظام للدفاع الجوي قرب نطنز بإيران الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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