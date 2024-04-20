شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تدعو إلى تعزيز القدرات الابتكارية للشباب والنساء والان نبدء بالتفاصيل

تنمية مستدامة

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى إدماج الشباب والنساء وتعزيز قدراتهم الابتكارية لفتح آفاق واسعة أمام المجتمعات وتسريع وتيرة تطورها.وبينت أن ذلك يكون من خلال توفير فرص العمل والتدريب وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج في مجال العلوم والتكنولوجيا.وأفاد بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف الحادي والعشرين من إبريل كل عام، أن البرامج والمبادرات التي اضطلعت بها لصالح الشباب في العالم الإسلامي من أجل الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.وأكدت أهمية الإبداع والابتكار في تعزيز الجهود الدولية لبناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة واحترام التنوع الثقافي.