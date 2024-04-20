"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم" شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني الإسرائيلية، بيانا أصدره حزب الله قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السبت 2024-04-20، انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصّاروخيّة".

وأصدر حزب الله بيانا ثانيا، قال فيه "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة، وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعية".

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.