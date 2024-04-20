شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.جاء هذا بعد أشهر من تعطيل التصويت على مشروع القرار.من جهة أخرى كانت الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 50 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الليل.ويعد هذا الهجوم واحدا من أضخم الهجمات على روسيا منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.

وأشار مسؤولون روس، أن مدنيين قُتلا وأن مستودع وقود اشتعلت فيه النيران خلال الهجمات.

إسقاط 26 طائرة مسيرة

وأسقطت 26 طائرة مسيرة في منطقة بيلجورود و10 في منطقة بريانسك وثماني في منطقة كورسك واثنتين في تولا.هذا بالإضافة إلى مسيرة واحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.