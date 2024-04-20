"الناتو" والاتحاد الأوروبي رحّبا بموافقة مجلس النواب الأميركي على مساعدات جديدة لأوكرانيا

رحّب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (الناتو) ​ينس ستولتنبرغ​، في تصريح، بـ"موافقة ​مجلس النواب الأميركي​ على حزمة جديدة كبيرة من المساعدات ل​أوكرانيا​"، مشيرًا إلى أنّ "أوكرانيا تستخدم الأسلحة الّتي يقدّمها حلفاء "الناتو" لتدمير القدرات القتاليّة الرّوسيّة. وهذا يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا في أوروبا وأميركا الشمالية".

كذلك، رحّب رئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال​ بـ"تصويت مجلس النواب الأميركي وموافقته على مساعدة حيويّة منتظَرة منذ وقت طويل، بقيمة ستين مليار دولار لأوكرانيا. هذا يوجه إشارةً واضحةً إلى الكرملين: من يؤمنون بالحرّيّة وبميثاق الأمم المتحدة، سيواصلون دعم أوكرانيا وسكانها".

بدورها، أكّدت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لايين​، أنّ "أوكرانيا تستحقّ كلّ الدّعم الّذي يمكن أن تحصل عليه في مواجهة روسيا. والآن ندعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى التصويت في أسرع وقت ممكن، لأنّ هناك أرواحًا على المحك"، مشدّدةً على أنّ "الحلفاء عبر حلف الأطلسي متّحدون في دعم الحرّيّة والدّيمقراطيّة".

مع الإشارة إلى أنّ الولايات المتّحدة هي الدّاعم العسكري الرّئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يعتمد أيّ حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف السّنة، وذلك بسبب خلافات حزبيّة.