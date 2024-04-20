بلينكن: تحقيق دولة فلسطينية يتطلب تهدئة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، إن تحقيق دولة فلسطينية يتطلب تهدئة في غزة التي تعاني حربا إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من نصف عام.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية ، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتحقيق دولة فلسطينية عبر الوسائل الدبلوماسية مع الضمانات اللازمة لأمن إسرائيل".

وأضاف أن "الوصول إلى دولة فلسطينية يتطلب تحقيق التهدئة في غزة أولا".

تأتي تصريحات بلينكن عقب استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض "فيتو"، مساء الخميس، ضد مشروع قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، مساء الخميس، لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، كان استخدام واشنطن لسلطة الفيتو ضد مشروع القرار كافيًا لإسقاطه.

وكان مشروع القرار يحتاج إلى تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو"، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا.

المصدر : وكالات