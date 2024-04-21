الأمم المتحدة تعزز أسطول شاحنات المساعدات في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نقلت الأمم المتحدة 15 شاحنة إلى غزة من بين 30 اشترتها لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية بالقطاع وزيادة أسطول الشاحنات الذي أصبح محدوداً للغاية في القطاع بعد أن دُمرت أو تضررت معظم الشاحنات التي تنقل المساعدات في القطاع.

وعلى صعيد آخر قال دوجاريك إن الأمم المتحدة تلقت معلومات عن وصول كمية النفايات الصلبة المتراكمة في أنحاء قطاع غزة إلى 270 ألف طن، وفق اتحاد بلديات غزة، مبيناً أن ذلك يتسبب في كارثة بيئية وصحية عامة، مشيراً إلى أن تدمير منشآت إدارة القمامة ومراكز النفايات الطبية، قوض بشكل كبير جمع القمامة الصلبة والتخلص منها من البلديات.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية المتواصلة على غزة، والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة المنتشرة، تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني، كما تعيق تلك التحديات نقل إمدادات الإغاثة بأنحاء غزة، إضافةً إلى القيود على إمدادات الوقود والتأخير وانعدام الأمن عند نقاط التفتيش على الطريق الساحلي والقيود على أجهزة الاتصالات والعدد غير الكافي من السائقين والشاحنات الذين يتم السماح لهم من إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باستخدام ما يعرف بطريق الحاجز.