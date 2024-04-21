المقاومة الإسلامية العراقية تقصف هدفًا حيويًا في الجولان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت حركة المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الأحد، أنها قصفت هدفًا حيويًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، من خلال بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".

وأشار البيان أن الاستهداف يأتي "استمرار نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

المقاومة اللبنانية تقصف مبنيين يستخدمهما الاحتلال في مستعمرة المطلة



قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " مستعمرة المطلة واستهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي ردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من بعد ظهر يوم ‏السبت ‌‏20-4-2024 ‏مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.‏

مقتل 3 من عناصر "حزب الله" في غارة إسرائيلية واستهدافات متبادلة جنوبي لبنان



تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى وانتشال الجثث عن طريق فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المستشفيات المحلية.

وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.

من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.

وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن حزب الله استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.

وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.