رياح خفيفة وسحب.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الاحد موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية

وقال المركز، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وذكر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

الموج في بحر عمان

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك حيث يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 20:31، والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:59

وأضاف أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة خاصة شرقاً، ويوم الأربعاء احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشرقية نهارا.

حجم الامطار التي سقطت على الامارات

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن حجم الأمطار التي سقطت على دولة الإمارات خلال الحالة الجوية الأخيرة، بلغت 6.04 مليار متر مكعب، بمعدل 99.6 ملم، بين 14 و17 إبريل.