أصبحت جميع الطرقات الجبلية بين الساحل والبقاع سالكة بعد فتح آخر طريق عيناتا الأرز، التي كانت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وفق ما أفادت غرفة التحكم المروري.

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