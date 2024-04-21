تحطم طائرتين تابعتين للبحرية اليابانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحطمت طائرتان مروحيتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، خلال تدريب ليلي مضاد للغواصات جنوب طوكيو، في وقت متأخر من الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم الثمانية، فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين.

وأعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في بيان له اليوم، أن الطائرتين اللتين تحطمتا في المياه، على بعد حوالي 270 كيلومترا شرق جزيرة توريشيما في سلسلة جزر إيزو، يعتقد أنهما اصطدمتا ببعضهما البعض خلال تدريب ليلي مضاد للغواصات في المنطقة، مشيرا إلى أن سبب الحادث لايزال مجهولا، لكن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.